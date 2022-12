Rapina in una tabaccheria di Reggio Calabria, aggredito il titolare

REGGIO CALABRIA – Poteva finire in tragedia un tentativo di rapina in una tabaccheria a Reggio Calabria.

L’episodio si è verificato nella frazione di Lazzaro. Due malviventi si sono introdotti nella rivendita con il volto nascosto da un passamontagna ed armati di pistola hanno minacciato il titolare per farsi consegna dell’incasso, aggredendolo ad un tentativo di reazione. I due ladri sono comunque riusciti a rubare la somma, scappando subito dopo. Il titolare della tabaccheria è rimasto ferito non gravemente.



