Tg Politico Parlamentare, edizione del 20 giugno 2023

MATTARELLA: LA COSTITUZIONE PREVEDE GIUSTIZIA FISCALE

La Guardia di Finanza ha un ruolo “importante nell’attuazione dei principi di giustizia fiscale tra i cittadini, affinchè ciascuno fornisca il suo apporto alla comunità, così come previsto con chiarezza dalla nostra Costituzione”. Lo sottolinea il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, incontrando il comandante della Guardia di Finanza Andrea De Gennaro, in occasione del 249° anniversario della costituzione del Corpo. Non solo, per Mattarella è anche “di rilievo” il suo contributo “nella ricostruzione dei flussi di capitali illeciti tra le imprese che ha permesso di ricostruire i patrimoni delle organizzazioni criminali”.

MELONI A PARIGI: ROMA OSPITI EXPO 2030

La premier Giorgia Meloni è a Parigi dove incontrerà il presidente francese Emmanuel Macron. Sul tavolo tra i temi c’è la candidatura di Roma a ospitare l’Expo 2030 che, sottolinea Meloni, vede “tutti i livelli istituzionali convergenti”. La premier, guidando la delegazione italiana al Palais des Congres di Issy-les-Moulineaux, nota che “sarebbe un ottimo segnale se l’Europa tornasse a ospitare l’Expo”. Più in generale Meloni con Macron parlerà “dei tanti dossier strategici che ci accomunano”.

BAMBINI ARCOBALENO, POLEMICA SU DECISIONE PROCURA PADOVA

Torna al centro del dibattito politico il nodo degli atti di nascita dei bimbi arcobaleno, quelli cioè nati da due donne o uomini conviventi. La Procura di Padova ha impugnato per illegittimità il documento relativo a una bambina con due mamme registrato dal Comune nel 2017. Ma presto la stessa sorte toccherà ad altre famiglie. I giudici veneti infatti, hanno fatto sapere di aver chiesto al Municipio gli atti di tutti i 33 bambini registrati in questo modo. Per il segretario di +Europa, Riccardo Magi, si tratta di “una conseguenza del clima di persecuzione contro le coppie omogenitoriali”. Difende la Procura veneta Fratelli d’Italia che vuole istituire la maternità surrogata come reato universale. Per il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, la Procura ha semplicemente applicato la legge. Il Pd annuncia una interrogazione in commissione europea.

SISMA CENTRO ITALIA, TRENTAMILA FUORI CASA

Dopo il sisma del 2016 sono ancora fuori casa 14.211 famiglie nel centro Italia che corrispondono a 30 mila cittadini. Al 30 aprile le richieste di contributo presentate per la ricostruzione privata sono 28.315, su quasi 50 mila attese. E’ quanto emerge dal rapporto sulla ricostruzione, presentato a Palazzo Chigi. Su 3.215 interventi pubblici finanziati, quelli in corso sono 1.537, i conclusi 233. Il commissario straordinario, Guido Castelli, spiega che ad ostacolare le attività è stata l’emergenza pandemica, l’inflazione crescente, le difficoltà di approvvigionamento dei materiali, l’elevata concentrazione di gare in corrispondenza del Pnrr, l’impegno sul 110% di molte imprese, la difficoltà nel reperire maestranze.

ARRIVA IT-ALERT, ALLARME EMERGENZE SU SMARTPHONE

Un sistema di allarme pubblico direttamente sugli smartphone di tutta Italia per avvisare la popolazione di emergenze imminenti o in corso. Si chiama It-alert, è ideato dalla Protezione civile e consentirà di raggiungere chiunque si trovi nella zona dell’evento calamitoso, purché abbia il telefono acceso o connesso alla rete mobile. Lo strumento, in fase sperimentale, si attiva in caso di maremoto, collasso di una grande diga, attività vulcanica, incidenti nucleari o industriali, precipitazioni intense. Il ministro per la Protezione civile, Nello Musumeci, spiega che l’obiettivo è quello di “entrare a regime nei primi mesi del prossimo anno”.