Tg Politico Parlamentare, edizione del 20 aprile 2023

GIORGETTI: PRIORITÀ NATALITÀ E CUNEO FISCALE

La denatalità è “una delle maggiori sfide che il nostro paese dovrà affrontare nel medio-lungo periodo”. Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti torna sulla proposta di tagliare le tasse ai genitori con figli. Secondo Giorgetti bisogna mettere in campo “un’azione shock, ci sono diverse idee sul tavolo e dobbiamo trovare un’intesa: occorre rimuovere gli ostacoli alla natalità”, continua il ministro nel corso di un’audizione in Senato sul Def. Intanto, nei prossimi giorni il governo presenterà il decreto per ripartire i tre miliardi di riduzione del cuneo fiscale a favore dei lavoratori dipendenti con redditi medio bassi.

OK DEL SENATO AL DL PNRR, CRITICHE LE OPPOSIZIONI

Via libera del Senato al decreto sulla governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Critiche le opposizioni che però assicurano collaborazione per il bene del Paese. “Su questa grande chance ci siamo, vigileremo sull’attuazione del Piano, saremo utili all’Italia”, dice la segretaria del Pd Elly Schlein, intervenendo in aula a Palazzo Madama. Giuseppe Conte va all’attacco del governo che ha chiuso la porta alla sua proposta di aprire un tavolo sul Pnrr: “Si assumeranno tutte le responsabilità – sottolinea il capo politico del Movimento 5 stelle – e non potranno certo pensare di trovare capri espiatori”.

Oltre 16 miliardi di euro distribuiti a più di 6 milioni di nuclei familiari in tutta Italia. Sono i numeri dell’assegno unico universale che oggi compie un anno. Una misura considerata un successo dall’Inps che, durante un convegno, ha snocciolato un po’ di cifre: sono nove milioni e mezzo i minori raggiunti, con un assegno medio mensile di 168 euro. Per il presidente dell’Inps, Pasquale Tridico, si tratta di un provvedimento che non va cancellato ma integrato con la detassazione proposta dal ministro Giorgetti per le famiglie con figli.

SBARRA A MELONI: PIÙ PARTECIPAZIONE LAVORATORI

Maggiore coinvolgimento dei lavoratori nella vita delle aziende. La ricetta della Cisl è contenuta in una proposta di legge di iniziativa popolare che il segretario Luigi Sbarra ha depositato oggi alla Corte di Cassazione. Il testo, su cui la Cisl avvierà una raccolta firme su tutto il territorio nazionale, punta a dare piena attuazione all’articolo 46 della Costituzione, promuovendo la democrazia economica e la partecipazione gestionale e finanziaria dei lavoratori. Sbarra ha presentato la proposta alla premier Giorgia Meloni. Per Sbarra “il tempo è maturo per far evolvere il rapporto tra impresa e lavoro” e lancia una “rivoluzione tutta dal basso, per la partecipazione e la democrazia economica”.