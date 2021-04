Covid, 12.074 nuovi casi e 390 morti. Scende il tasso di positività

ROMA – Sono 12.074 i nuovi casi di contagio da Covid registrati in Italia nelle ultime 24 ore su un totale di 294.045 test. Le persone decedute sono state invece 390. Lo riporta il bollettino quotidiano del Dipartimento di Protezione Civile e ministero della Salute. Cala il tasso di positività, che passa dal 6% di ieri al 4,1%. Aumentano invece i morti, che 24 ore fa erano stati 316. Gli ingressi in terapia intensiva per Covid sono 3.151, 93 in meno rispetto a ieri. Scendono anche i ricoveri con sintomi, che sono 23.255: 487 in meno nelle ultime 24 ore.