L’assessora del Lazio Corrado: “Alla Borsa Mediterranea del Turismo per sfruttare l’occasione dell’incontro”

NAPOLI – “È la prima volta che siamo qui, è significativo che ci siamo a 25 anni dalla nascita di Bmt e siamo qui perché come Regione Lazio vogliamo sfruttare tutte le occasioni che favoriscono l’incontro tra i nostri operatori e i buyer esteri che vengono e partecipano alla fiera. Essere qui ci consente di rappresentare l’offerta turistica della nostra regione, molto ampia, diversificata, capace di rispondere a una domanda turistica che è mutata negli ultimi due anni soprattutto, ma grazie alla ricchezza di bellezza e patrimonio che la Regione Lazio ha ci consente di rispondere anche alle diverse esigenze”. Così alla Dire Valentina Corrado, assessora al Turismo della Regione Lazio, nel corso della sua visita alla Borsa Mediterranea del Turismo di Napoli.

“Abbiamo trascorso due anni durissimi a causa della pandemia. La Regione Lazio – aggiunge Corrado – è stata sin da subito una destinazione rivelatasi sicura. Perché è stata la prima regione a raggiungere percentuali altissime di vaccinazione in relazione alla popolazione, stiamo procedendo anche con la quarta dose di vaccino, quindi la regione si attesta come una destinazione turistica sicura“.

“In occasione della fiera – osserva l’assessora – presentiamo l’iniziativa ‘Più notti, più sogni, più experience‘ grazie alla quale come Regione Lazio regaliamo una o due notti gratis aggiuntive in più a chi ci sceglie come destinazione, in più un novero di esperienze turistiche che ci consentono di far emergere e conoscere realtà meno note. Tanti conoscono la regione Lazio e anzi identificano l’Italia grazie a Roma, pensando a Roma tutti identificano il Lazio e il nostro Paese nell’Italian lifestyle. Nel Lazio stiamo costruendo una narrazione che, partendo da Roma, città d’arte per antonomasia, d’eccellenza, riconosciuta in tutto il mondo, ci consente di far scoprire quello che c’è intorno a Roma, anche a pochi chilometri”.

“Abbiamo una vastità di borghi interessanti – ricorda Corrado – che vantano una serie di fattori attrattivi, da quelli naturalisti a quelli legati all’arte, alla storia, alla cultura, allo sport. Questo ci consente di rispondere a una domanda diversificata. La Regione Lazio è dotata anche di una rete di cammini che stiamo valorizzando sempre di più e che stiamo mettendo anche all’attenzione di percorsi europei. Vogliamo mostrare l’unicità e l’esclusività della nostra regione, lo stiamo facendo – conclude l’assessora – anche con una importante campagna marketing che da fine aprile coinvolgerà tutto il territorio, non solo nazionale ma anche internazionale”.