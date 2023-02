Tensioni e liti al Grande Fratello Vip: le anticipazioni della puntata di lunedì 20 febbraio

ROMA – Sarà la convivenza prolungata (per i primi concorrenti si sono già sfondati i cinque mesi dall’inizio della trasmissione, il 19 settembre); saranno i nuovi ingressi di ex, presunti flirt e via dicendo; saranno i nuovi amori che nascono e poi finiscono. Fatto sta che nella casa del Grande Fratello Vip le tensioni sono ormai all’ordine del giorno, per la gioia di Alfonso Signorini. Lunedì in prima serata su Canale 5 torna l’appuntamento con il reality show e sarà una puntata con tanta carne al fuoco, in cui un vippone sarà eliminato e le sorprese non mancheranno.

I CONCORRENTI DEL GF VIP A RISCHIO ELIMINAZIONE

Stasera uno degli inquilini dovrà lasciare la casa più spiata d’Italia. In nomination sono finiti in sei: Sarah Altobello, Daniele Dal Moro, Andrea Maestrelli, Nicole Murgia, Nikita Pelizon e Antonino Spinalbese. I pronostici della vigilia stavolta sono più complicati del previsto: se si può escludere una uscita di Nikita, amatissima dal pubblico a casa, gli altri concorrenti non possono sentirsi al sicuro. In particolare, i più vicini all’eliminazione sembrano essere Andrea Maestrelli e Antonino Spinalbese.

LA LITE TRA MATTEO DIAMANTE, ORIANA E LUCA ONESTINI

Domenica c’è stato un durissimo scontro tra Matteo Diamante, Luca Onestini e Oriana Marzoli. Il pretesto, come spesso accade dentro la casa, è dei più futili: un calice che, secondo Onestini, Diamante avrebbe lavato male. Quest’ultimo non l’ha presa bene e ha lanciato il bicchiere, provocando la reazione rabbiosa di Luca e Oriana. Da lì sono volate parole grosse, con accuse di maleducazione, razzismo e mancanza di rispetto per le donne. Alla discussione si è unita anche Martina Nasoni, prendendo le parti di Matteo. E anche tra lei e l’influencer venezuelana la tensione ha raggiunto livelli altissimi, tanto che Oriana è scoppiata a piangere.

GLI SPARTANI CONTRO EDOARDO

Il litigio ha lasciato strascichi anche tra altri vipponi che non hanno partecipato direttamente: Edoardo Donnamaria, commentando con il gruppo degli Spartani la vicenda, ha definito la scena “pietosa da entrambe le parti”, stigmatizzando il comportamento di Oriana. Ma i suoi amici Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia lo hanno criticato aspramente per aver giudicato la discussione senza essere stato presente.

LE CRITICHE AD ANTONELLA

Dopo che Edoardo si è allontanato, in sua difesa è intervenuta la fidanzata Antonella, accusando gli amici del suo fidanzato di averlo emarginato solo perché non la pensava come loro. È partita allora una nuova accesa discussione a quattro tra i Donnalisi e gli Incorvassi, in cui Antonella ha accusato Micol di voler solo fare litigare lei ed Edoardo e l’altra le ha risposto di essere lei a voler seminare zizzania tra Donnamaria e i suoi amici, a lei poco graditi.

Poi gli Spartani ne hanno approfittato per parlare male di Antonella Fiordelisi, che a detta loro starebbe traviando il fidanzato. Particolarmente infervorato Tavassi: “Il suo sogno è che Edoardo sia contro di noi, se ad Antonella togli i litigi non resta nulla”, mentre per Alberto De Pisis “Edoardo ha passato i più bei momenti nella casa con noi e non con la sua fidanzata”.

LE ULTIME SUI DONNALISI

Nel frattempo, Edoardo si è confrontato con Antonella, esprimendo ancora una volta tutto il suo rammarico per l’incapacità degli amici di accettare le critiche ma allo stesso tempo rimproverando la fidanzata per essersi intromessa nella discussione: “Ogni parola che hai detto è servita solo a fare polemica“, ha detto lo speaker. L’ex schermitrice ha provato a metterlo in guardia: “Non ti lascerò mai più da solo. Tu sei molto buono e credi troppo nelle persone ma non sono tutti come te. Valuta bene le persone che hai intorno”.