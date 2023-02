Gf Vip, per Antonella Edoardo potrebbe essere gay: “In passato sono stata usata come copertura”

ROMA – Ancora alti e bassi tra i Donnalisi. Dopo la lite per il cucchiaio alla panna che ha portato Edoardo Donnamaria a lasciare per l’ennesima volta Antonella Fiordelisi i due hanno fatto pace. Tutto risoldo? Ni. Perché nella coppia non è solo il vocalist ad essere geloso,, anche l’ex schermitrice non scherza. Ma è sul chi che si accendono i riflettori del Gf Vip e cresce la curiosità di Alfonso Signorini. Nel corso della puntata in onda ieri sera su Canale 5 il conduttore ha chiesto spiegazioni a Fiordelisi la quale ha espresso i propri dubbi sull’eterosessualità del compagno. Tutto inizia quando Nikita Pelizon insinua il dubbio nell’amica, riferendolo di aver visto Edoardo guardare intensamente Alberto De Pisis sotto la doccia. I due si erano già baciati in bocca per gioco e la cosa non era piaciuta ad Antonella, a cui la pulce messa nell’orecchio dall’amica ha iniziato a prudere.

GF VIP, ANTONELLA: “SONO STATA FIDANZATA PER SEI MESI, POI HO SCOPERTO DI ESSERE UNA COPERTURA”

Antonella ha svelato a Signorini di aver avuto un’esperienza particolare a 18 anni, quando è stata fidanzata per sei mesi con un ragazzo per poi scoprire di essere una copertura, in quanto lui era gay. Vissuto che certamente ha acceso i suoi dubbi su Donnamaria, il quale però, nel corso della puntata ha chiarito: “Io sono 5 mesi che sono qui e litigo, soffro, rido etc con Antonella. Se mi fosse piaciuto Alberto, che si è dichiarato la seconda settimana, mi sarei messo con lui o avrei fatto tutta st’epopea con Antonella? Non sono fluido”.

Abbiamo notato strani equilibri tra Antonella, Edoardo… e Alberto. Gelosia fondata? #GFVIP pic.twitter.com/Bd4Gnys5EA — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 16, 2023