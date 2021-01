DIRETTA | Usa. Biden giura da presidente, Harris prima vice donna

ROMA – Gli Stati Uniti voltano pagina. Alle 12 ora locale, le 18 italiane, Joe Biden presterà giuramento come 46esimo presidente degli Usa. Non sarà presente il presidente uscente Donald Trump, che ha lasciato la Casa Bianca questa mattina, Washington intanto si prepara ad una cerimonia deserta a causa del Covid e blindata per il timore di scontri, con un dispiegamento di forze di sicurezza senza precedenti.

ORE 17.50 – JOE BIDEN HA GIURATO, È IL 46ESIMO PRESIDENTE AMERICANO

Joe Biden e’ il 46esimo presidente degli Stati Uniti: la formula del giuramento e’ stata pronunciata a Washington, nel corso della cerimonia di insediamento della nuova amministrazione americana.

ORE 17.45 – HARRIS È VICEPRESIDENTE, PRIMA AFROAMERICANA E ASIOAMERICANA

Kamala Harris ha giurato oggi come vicepresidente degli Stati Uniti, prima donna afroamericana e asioamericana a ricoprire questo incarico. La cerimonia di insediamento della nuova amministrazione americana e’ in corso a Washington. Harris indossa un tailleur viola. La vicepresidente ha giurato nelle mani di Sonia Sotomayor, prima giudice di origini ispaniche membro della Corte suprema.

ORE 17.40 – LADY GAGA CANTA L’INNO AMERICANO

E’ Lady Gaga a cantare l’inno nazionale americano, nel corso della cerimonia di insediamento di Joe Biden in corso a Washington. La star pop si sta esibando ora, seguendo in questo modo le orme di Beyonce’ e del contralto Marian Anderson, che si esibi’ sia per John F. Kennedy che per il suo predecessore Dwight D Eisenhower.

Singing our National Anthem for the American People is my honor. I will sing during a ceremony, a transition, a moment of change—between POTUS 45 and 46. For me, this has great meaning. — Lady Gaga (@ladygaga) January 20, 2021

ORE 17.30 – BIDEN E HARRIS ARRIVANO A CAPITOL HILL

Il presidente eletto Joe Biden e la sua vice Kamala Harris sono arrivati a Capitol Hill, Washington, dove tra poco giurerà come 46esimo presidente Usa.

Joe Biden and Kamala Harris prepare to take their oaths of office. Follow live updates: https://t.co/N9uzWTqwjc pic.twitter.com/e4coxS25bK — CNN Breaking News (@cnnbrk) January 20, 2021

ORE 17.20 – VIA TRUMP, PULIZIE RECORD ALLA CASA BIANCA: DA 500.000 DOLLARI

Pulizie in corso alla Casa Bianca, dopo la partenza oggi di Donald Trump e di sua moglie Melania per la Florida: lo riferiscono i media americani, in coincidenza con l’inizio della cerimonia di insediamento del nuovo presidente Joe Biden al Congresso, a Washington. Secondo l’emittente Cnn, le pulizie “saranno a fondo” anche a causa di almeno tre casi di contagio da nuovo coronavirus. Il costo si aggirera’ attorno ai 500.000 dollari. “Ci sono sempre state pulizie a fondo tra un’amministrazione e l’altra ma come queste mai viste prima” ha detto alla tv Abc la storica Kate Brower Andersen.

ORE 16.20 – GLI OBAMA E I CLINTON ARRIVANO A CAPITOL HILL

Sono arrivati a Capitol Hill per prendere parte alla cerimonia di inaugurazione della presidenza Biden gli ex presidenti Barack Obama e Bill Clinton, accompagnati rispettivamente dalle loro first lady, Michelle Obama e Hillary Clinton.

Former President Obama and former first lady Michelle Obama arrived at the US Capitol for Joe Biden’s inauguration. Their arrival was followed by former President Clinton and 2016 Democratic presidential nominee Hillary Clinton. https://t.co/tcmAzrzqTx pic.twitter.com/p1wDqlZnZI — CNN (@CNN) January 20, 2021

ORE 16.00 – GRETA THUNBERG SU TRUMP: VECCHIO SIGNORE, MA CHE GRAN FUTURO

He seems like a very happy old man looking forward to a bright and wonderful future. So nice to see! pic.twitter.com/G8gObLhsz9 — Greta Thunberg (@GretaThunberg) January 20, 2021

ORE 15.40 – AFROBEAT ALLA CASA BIANCA, IN PLAYLIST C’È BURNA BOY

ORE 15.20 – BIDEN A MESSA IN ATTESA DELL’INSEDIAMENTO

Il presidente eletto Joe Biden a messa nella cattedrale di San Matteo Apostolo a Washington DC prima del giuramento.

The Bidens are attending Mass ahead of the inauguration https://t.co/xekGqXdRsw pic.twitter.com/1CTviV4erF — CNN Breaking News (@cnnbrk) January 20, 2021

ORE 15.00 – TRUMP LASCIA LA CASA BIANCA

Donald Trump ha lasciato la Casa Bianca. L’ormai ex presidente degli Stati Uniti ha tenuto un breve discorso ai suoi sostenitori, nel quale ha rivendicato i risultati raggiunti dalla sua amministrazione e, invitandoli a “non smettere mai di combattere”, ha annunciato: “Ritorneremo”.

Come già reso noto nei giorni scorsi, Trump non parteciperà alla cerimonia di insediamento di Joe Biden. Rispettata però, al contrario delle attese, la tradizione di lasciare una lettera al proprio successore sulla scrivania dello studio ovale.