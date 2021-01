Domani l’insediamento di Joe Biden: dove vedere la diretta

ROMA – Collegamenti da Washington e lunghe dirette: le testate Rai seguiranno con ampi spazi l’insediamento di Joe Biden, 46esimo presidente degli Stati Uniti, in programma nel pomeriggio di mercoledì 20 gennaio. Alle 17.00 su Rai1 andrà in onda lo Speciale Tg1 ‘Il giorno di Biden’, condotto da Emma D’Aquino, fino alle 18.40, con collegamenti da Washington, ospiti e commenti. Sempre alle 17.00 RaiNews24 ospiterà uno speciale di tre ore, condotto dal vicedirettore Oliviero Bergamini e da Andrea Gerli, arricchito dalla collaborazione con gli inviati della CNN negli Stati Uniti. In collegamento da Washington il racconto dell’evento con il corrispondente Antonio Di Bella e l’inviata Rai Liana Mistretta. Tra gli ospiti: Mario Del Pero, docente di Storia Internazionale e storia della politica estera statunitense all’Institut d’etudes politiques/SciencesPo di Parigi, Massimo Faggioli, docente di Teologia e studi religiosi della Villanova University della Pennsylvania, Tiziano Bonazzi, professore emerito di Storia e istituzioni dell’America del Nord all’Università di Bologna, Arianna Farinelli, politologa del Baruch College di New York, Maurizio Molinari, direttore de La Repubblica, il giornalista e analista politico americano Andrew Spannaus, il direttore dell’ISPI Paolo Magri, i giornalisti Gaja Pellegrini-Bettoli e Mattia Ferraresi, la scrittrice Katherine Wilson.

Sul sito www.rainews.it sarà inoltre possibile seguire il discorso di Joe Biden in lingua originale. A seguire, anche Tg2 Post, in onda alle 21.00 su Rai2, si occuperà dell’insediamento di Biden con un approfondimento dedicato. Il giuramento del presidente e della vicepresidente Kamala Harris saranno raccontati da Rai Radio1 che dedicherà all’evento uno Speciale Zapping condotto da Giancarlo Loquenzi, in onda dalle 17.30 di mercoledì. La cerimonia e i suoi risvolti politici saranno poi il giorno dopo al centro della puntata di Radio anch’io, alle 7.30 di giovedì 21 gennaio con Giorgio Zanchini. I Giornali radio, inoltre, ospiteranno collegamenti con l’inviato dagli Stati Uniti Enzo Arceri. Infine, per l’occasione, riprenderanno i podcast di Rai Radio1 a cura di Laura Pepe. Il primo, dal titolo ‘Biden-Harris, l’America volta pagina’, sarà disponibile già dal 19 gennaio su RaiPlay Radio. Tutte le testate radio e tv copriranno l’evento del 20 gennaio con servizi, approfondimenti, analisi e collegamenti in diretta anche nelle varie edizioni dei Tg e dei Gr.