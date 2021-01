Greta Thunberg saluta Trump: “Sembra vecchio signore, ma che gran futuro”

ROMA – “Sembra un vecchio signore molto felice che guarda verso il suo brillante e meraviglioso futuro. Fa piacere vederlo così!”. Lo ha scritto Greta Thunberg, la leader del movimento dei giovani per il clima, in un tweet in cui ha condiviso la foto del presidente uscente Donald Trump mentre sale a bordo dell’Air Force One, dopo aver confermato l’intenzione di non prendere parte alla cerimonia di insediamento del suo successore Joe Biden. In questi quattro anni, il capo di stato americano ha spesso criticato l’attivista a colpi di tweet, e una volta scrisse: “Sembra una ragazzina felice che attende con impazienza il suo brillante futuro. Che carina!”. Oggi Greta Thunberg ha colto l’occasione di rispondere a quella dichiarazione, ironizzando sull’uscita di scena dell’ormai ex presidente.

(Foto da Twitter @GretaThunberg)

LEGGI ANCHE: Oggi l’insediamento di Joe Biden: dove vedere la diretta

Usa, afrobeat alla Casa Bianca: nella playlist del giuramento c’è Burna Boy

Washington Post: “Biden pensa a cittadinanza per migranti in 8 anni”