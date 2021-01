ROMA – Si chiama ‘Libere sempre’ il video-omaggio alle partigiane ideato e prodotto dal Coordinamento donne Anpi (Associazione Nazionale Partigiani d’Italia) con il contributo del Comitato provinciale Anpi Bologna. Realizzato da Kine’, il video animato – che prende il nome dal titolo del libro di Marisa Ombra ‘Libere sempre. Una ragazza della Resistenza a una ragazza di oggi’ – ripercorre in circa cinque minuti la scelta politica e di vita delle partigiane: dismettere i panni e il destino che le voleva solo madri, mogli, ‘angeli del focolare’, per abbracciare un nuovo ruolo di ribelli e combattenti, sintetizzato nella storica frase di Tina Anselmi “Capii che per cambiare il mondo bisognava esserci”. Quel protagonismo nella lotta al nazifascismo in cui “gli uomini capirono un altro fatto sorprendente- spiega la voce narrante, idealmente di Marisa Ombra-: ci battevamo, sparavamo, correvamo, avevamo paura e coraggio proprio come loro. Eravamo uguali”. Una lezione di parità imparata sul campo, che avrebbe continuato a dare i suoi frutti anche e soprattutto nell’Italia repubblicana, con le battaglie delle donne per il diritto al voto e la depenalizzazione dell’interruzione di gravidanza, per l’abolizione dello ius corrigendi, del matrimonio riparatore e del delitto d’onore, per il riconoscimento della violenza sessuale come reato contro la persona e non contro la morale. Una strada lunga ancora in parte da percorrere, quella per la conquista dei diritti – come quello alla parità salariale -, che richiede alle donne di continuare a esserci. Ed è alle donne di oggi che le partigiane vogliono passare idealmente il testimone. “Gridiamo forte alle donne e agli uomini di fare attenzione- diceva Carla Nespolo, già presidente dell’Anpi, recentemente scomparsa e ricordata nel video- perché se dovessimo tornare indietro noi con i nostri diritti fondamentali tornerebbe indietro tutta la democrazia italiana, perché nel Novecento il cammino delle donne è stato il cammino della democrazia”. “Questo video è dedicato alle nostre compagne, alle partigiane che ogni giorno hanno mosso passione e amore- scrivono in una nota il presidente nazionale di Anpi, Gianfranco Pagliarulo, e Vania Bagni, responsabile del Coordinamento donne- È il testimone della determinazione nell’uscire dagli stereotipi in tempi bui e terrificanti, del loro coraggio nella Resistenza contro nazisti e fascisti, del rischio, a Liberazione avvenuta, di perdere la grande libertà conquistata sul campo, della capacità di ritrovarsi con altre donne nella lotta per i diritti di tutte contro l’indifferenza, i soprusi, la violenza. L’Anpi è stata ed è la loro casa e noi continueremo a tenerla aperta sul futuro, con lo sguardo attento ed il pensiero rivolto ai valori della Carta Costituzionale perché solo in quelli è racchiusa la piena attuazione dei diritti e della democrazia”.