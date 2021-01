Tg Cinema, edizione del 20 gennaio 2021

‘IL PRIMO GIORNO DELLA MIA VITA’, PAOLO GENOVESE BATTE IL CIAK

Sono iniziate a Roma le riprese de ‘Il primo giorno della mia vita’ di Paolo Genovese, tratto dall’omonimo romanzo del regista romano, uscito nel 2018. Dopo aver concluso le lavorazioni di ‘Supereroi’, di prossima uscita, Genovese è tornato dietro la macchina da presa per dirigere una storia sulla forza di ricominciare quando tutto intorno sembra crollare. E la racconta attraverso la vita di un uomo (interpretato da Valerio Mastandrea), due donne (interpretate da Margherita Buy e Sara Serraiocco) e un ragazzino (interpretato da Gabriele Cristini) che, convinti di aver toccato il fondo, incontrano un personaggio misterioso (interpretato da Toni Servillo) in grado di regalare loro una settimana di tempo per scoprire come potrebbe essere il mondo in loro assenza. E se possibile, trovare la forza di ricominciare e innamorarsi di nuovo della vita. Nel cast anche Giorgio Tirabassi, Elena Lietti, Antonio Gerardi, Vittoria Puccini, Thomas Trabacchi, Alessandro Tiberi e con la partecipazione di Lino Guanciale. Le riprese sono in programma per nove settimane nella Capitale.

‘SAI TENERE UN SEGRETO?’, SU PRIME VIDEO IL FILM TRATTO DAL LIBRO DI KINSELLA

Dopo il successo mondiale dei suoi libri, Sophie Kinsella arriva il 20 gennaio su Amazon Prime Video con ‘Sai tenere un segreto?’, il film tratto dal suo omonimo romanzo con protagonista Alexandra Daddario. La pellicola racconta la storia di Emma che, pensando di stare per morire a causa di un incidente aereo, rivela tutti i suoi segreti a uno sconosciuto, che poi scopre essere il suo capo. Tra i due nasce un amore animato da tanti colpi di scena. In occasione della presentazione ad Alice nella Città, abbiamo incontrato la scrittrice. Ecco cosa ci ha raccontato.

IL NUOVO ‘JUSTICE LEAGUE’ SARÀ UN FILM DI QUATTRO ORE. PAROLA DI SNYDER



Ora è ufficiale. Zack Snyder ha annunciato che il nuovo ‘Justice League’ non sarà una miniserie ma un film di quattro ore, che arriverà a marzo negli Stati Uniti su HBO Max. Il cinecomic di Warner Bros. tornerà in versione rinnovata, dal titolo ‘Zack Snyder’s Justice League’, con un montaggio rivisitato e nuove riprese del regista stesso, che doveva dirigere la pellicola del 2017 ma che per motivi personali aveva lasciato la macchina da presa a Joss Whedon. Le nuove scene girate da Snyder non lasceranno, però, spazio per quelle nei post-credit. Questo vuol dire che non ci saranno riferimenti al prossimo capitolo DC dedicato a Flash. Nel cast di questo progetto, senza precedenti nei film dedicati ai supereroi, Ben Affleck riprenderà il ruolo di Batman, Henry Cavill di Superman, Amy Adams di Lois Lane, Gal Gadot di Wonder Woman, Ezra Miller di Flash, Jason Momoa di Aquaman e Ray Fisher di Cyborg.



‘BALLO BALLO’, ARRIVA IL MUSICAL CON LE CANZONI DELLA CARRÀ

Il 25 gennaio arriva, in esclusiva su Amazon Prime Video, ‘Ballo Ballo’. L’esordio alla regia di Nacho Alvarez è una sfavillante commedia musicale, che celebra in technicolor la libertà di espressione attraverso i più grandi successi di Raffaella Carrà. “Sentire i miei brani cantati da un’altra persona mi ha dato una strana, ma allo stesso tempo piacevole, sensazione”, ha commentato la Carrà in una nota. Il film è ambientato negli Anni 70 in Spagna, periodo segnato da una rigida censura dei costumi. I protagonisti sono Maria e Pablo, due giovani innamorati. Nel corso della storia, tra coreografie e musica, scoprono se vale davvero la pena andare contro ogni regola e avere il coraggio di cambiare radicalmente la propria vita.