Il presidente Ramaphosa rieletto alla guida dell’African National Congress

ROMA – Il presidente del Sudafrica, Cyril Ramaphosa, è stato rieletto alla guida del partito di governo nonostante sospetti di illeciti e riciclaggio di denaro.

I NUMERI DELLA CONFERMA

Il capo di Stato ha superato il rivale Zweli Mkhize per 2.476 voti a 1.897 mantenendo così la guida dell’African National Congress (Anc). La conferma rende Ramaphosa favorito in vista delle elezioni politiche in programma nel 2024.

580MILA DOLLARI NEL DIVANO

Il presidente è sotto inchiesta con l’accusa di aver nascosto in un divano della sua casa di campagna almeno 580mila dollari e di aver poi omesso di denunciarne il furto da parte di alcuni rapinatori, forse per non dover svelare l’origine dei fondi. L’Anc, già partito di Nelson Mandela, governa il Sudafrica dalla fine del regime di apartheid nel 1994.

