“Trieste chiama, Cagliari risponde”: manifestazione no green pass nel capoluogo sardo

CAGLIARI – Popolo del “no green pass” ancora in piazza a Cagliari. Un centinaio di persone hanno manifestato questa mattina nel porto del capoluogo sardo, a pochi metri dal Consiglio regionale, per esprimere solidarietà ai portuali triestini, e all’indomani degli scontri di ieri tra forze dell’ordine e “no green pass” nel capoluogo del Friuli Venezia Giulia.

“Trieste chiama, Cagliari risponde“, si legge in uno striscione che abbraccia la grande ancora simbolo del porto cagliaritano. Ai suoi piedi, una statuetta dell’Arcangelo Gabriele, con tanto di lumini: “San Michele Arcangelo proteggi Trieste e proteggi l’Italia”, è scritto nei cartoncini posizionati di fianco. “Esprimiamo solidarietà al popolo pacifico di Trieste, ieri abbiamo assistito a una violenza esagerata e inaccettabile- spiega alla ‘Dire’ il portavoce del comitato Sa Defenza, Walter Erriu- sottolineo che qui a Cagliari i comportamenti delle forze dell’ordine sono stati impeccabili, e per questo li ringrazio. La nostra battaglia pacifica contro il green pass- una discriminazione razziale, una carta che sa di nazismo, un’aberrazione anti costituzionale- proseguirà fino a quando il governo non cambierà rotta“.

