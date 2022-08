Insulti e violenza. Angelina Jolie accusa ancora Brad Pitt

ROMA – La storia tra Angelina Jolie e Brad Pitt ha fatto sognare. L’innamoramento sul set, il matrimonio nel 2014, i figli. Poi, come può capitare, si è trasformata in un vortice di accuse e recriminazioni. Le ultime sono emerse recentemente tramite la Cnn. La Jolie ha svelato uno degli episodi cardine della rottura: quello avvenuto in un aereo privato davanti ai figli durante un volo dalla Francia agli Stati Uniti.

L’EPISODIO DELL’AEREO PRIVATO

L’attrice ha affermato di essere stata afferrata per la testa e le spalle dal marito che l’ha anche spinta contro una delle pareti del mezzo. L’attore avrebbe anche lanciato della birra addosso alla ex. Ubriaco e fuori di sé, Pitt avrebbe continuato a dare pugni alle pareti dell’aereo e urlato: “Stai mandando a pu****e questa famiglia!”.

Gli insulti, in quella occasione, non sono mancati neanche per i bambini, uno dei quali avrebbe avuto uno scontro con il 58enne nel tentativo di difendere la madre. La star, nel difenderlo, si sarebbe fatta male a un gomito. Sei giorni dopo la Jolie ha chiesto il divorzio citando differenze inconciliabili.

LA CAUSA CONTRO L’FBI PER AVER CHIUSO IL CASO

Oggi la Jolie, secondo quanto riportano i media americana, avrebbe avviato una causa anonima contro l’FBI per capire il motivo di una mancata incriminazione per violenza. Ai tempi, era il 2016, i fatti sono stati archiviati e il procuratore, di concerto con l’agente federale, ha deciso di non procedere con la denuncia fatta contro Pitt, il quale ha sempre negato ogni accusa. Il caso, però, non sarebbe chiuso. Angelina ora vuole giustizia.

