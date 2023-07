Al via il contest ‘MakeITcircular’, il premio alle migliori idee sul riciclo

ROMA – MakeITcircular è il contest che, all’interno di ‘Maker Faire Rome – The European Edition’, la manifestazione sull’innovazione promossa dalla Camera di Commercio di Roma, punta a promuovere la Carta del Consumo Circolare e i valori del riciclo, del riuso e della co-progettazione. In palio ci sono tremila euro per l’idea che verrà considerata la migliore e tre premi da mille euro per altrettante menzioni speciali. Possono partecipare al contest persone fisiche maggiorenni, italiane o straniere, società, enti, associazioni, fondazioni, e/o altre entità giuridiche, residenti in Italia. Le candidature devono pervenire entro il 25 settembre 2023 (ore 12), registrandosi e proponendo il proprio progetto sul sito di Maker Faire Rome (www.makerfairerome.eu).

L’iniziativa, promossa dalle associazioni dei consumatori del Consiglio Nazionale Consumatori e Utenti (Cncu) e realizzato insieme a Innova Camera, Azienda speciale della Camera di Commercio di Roma, richiede – in particolare – che i progetti mirino a: – sensibilizzare i cittadini e diffondere informazioni sugli impatti ambientali generati da prodotti e processi industriali; – promuovere la conoscenza dei concetti di “circolarità” e “impronta ambientale” dei prodotti/servizi; – abbandonare l’approccio “usa e getta” nella produzione e nel consumo, promuovendo valori come durabilità, condivisione, riparazione, riuso e riutilizzo dei prodotti e delle risorse materiali – coinvolgere i consumatori nella definizione delle caratteristiche di “circolarità” dei prodotti, aiutandoli a comprendere come i loro comportamenti durante l’utilizzo e il post-utilizzo possano influenzare tali caratteristiche.

Il passaggio da un modello di economia lineare a uno di economia circolare è la chiave per rendere possibile una crescita economica che rispetti le risorse materiali e naturali e per offrire un contributo al contenimento del cambiamento climatico del Pianeta che mette a rischio la stessa sopravvivenza del genere umano. Per praticare e incentivare il consumo circolare, promuovendo il passaggio dalla cultura dello scarto e dello spreco alla cultura del riciclo e del riuso, è nata la “Carta del Consumo Circolare”: un contributo di idee alle grandi scelte che la transizione ecologica ci impone, per affermare una società e un’economia più giuste. La Carta contiene proposte unitarie e molto concrete, che hanno già trovato una prima valorizzazione tramite le passate edizioni di questo contest e che, ci auguriamo, si trasformino in attività concrete e compiute grazie alla auspicata adesione degli operatori del mercato.

Per partecipare al contest è necessario compilare online l’apposito formulario, parteciperanno di diritto tutti i progetti pervenuti attraverso la “Call for Makers” (chiusa a fine giugno) per la categoria “circular economy”. Il regolamento completo è consultabile al link https://makerfairerome.eu/it/makeitcircular.