Maker Faire, inaugurato il primo Soundscape d’Italia: al via i live immersivi con un suono inedito

ROMA – Uno spazio circolare avvolgente, in cui musica e tecnologia comunicano costantemente per un risultato di suono che difficilmente ascoltiamo ai normali concerti. È stato inaugurato oggi a Maker Faire Rome – The European Edition il primo Soundscape d’Italia, un paesaggio sonoro all’interno del quale si innestano le perfomance live degli sperimentatori del suono, per dare vita a un’esperienza che unisce i linguaggi creativi contemporanei e con essi accende un cono di luce sulle nuove frontiere della tecnologia applicata al visual, al suono e alla sua riproduzione, inserendo il concetto di ‘suono aumentato’. Un’opera che colpisce e che è nata sotto la direzione artistica di Andrea Lai, in collaborazione con Studio Cliché.

“Soundscape- spiega lo studio- è un organismo composto da suoni, pixel e luci che riceverà, trasmetterà ed elaborerà le suggestioni degli artisti che lo generano. Una rete di impulsi che avvolgerà lo spettatore in uno spazio vivo e immersivo, un viaggio onirico tra le arti che si fondono in un unico linguaggio universale, ancestrale con al centro il pubblico”.

IL DIRETTORE ARTISTICO ANDREA LAI: “ABBIAMO PENSATO DI ANDARE ALL’ORIGINE DELLA MUSICA”

A dare il via alla staffetta musicale – che vedrà in questi giorni anche Naip e Samuel- è stato il duo di produttori Frenetik e Orang3, al secolo Daniele Mungai e Daniele Dezi. “Sono dieci anni di Maker Faire e abbiamo pensato di andare all’origine della musica– racconta all’agenzia Dire Andrea Lai- alla particella fondamentale che è il suono, quindi abbiamo creato un impianto immersivi a 360 gradi”.

L’obiettivo era donare “un’esperienza diversa da quello dell’ascolto frontale”, che – come ammette Lai- difficilmente sentiamo a un normale concerto. Attesissimo il set up di Samuel che “farà una performance molto particolare, un po’ dance, un po’ cantata”. Il Soundscape fa parte della sezione Maker Music, da scoprire tra i 300 stand a Maker Faire da oggi a domenica 9.

FRENETIK: “NELLA MUSICA FONDAMENTALE L’INNOVAZIONE”

L’Agenzia Dire ha intercettato il primo dopo la performance, una trentina di minuti che raccontano e riassumono l’immaginario sonoro del duo, che negli anni ha lavorato con artisti come Coez, Salmo, Achille Lauro, Francesca Michielin ed Emma Marrone.

“Con lo studio – ha spiegato- la collaborazione risale a tantissimi anni fa, avevamo un gruppo insieme. Facevamo audio-video, musica fa vedere come ci piaceva dire al tempo”. Il risultato di quello visto oggi è un’immersione nella musica che è sorretta da “impianto circolare che distribuisce la nostra musica tutto intorno, invece di avere una pressione frontale come si ha di solito con l’impianto”. Diciannove i totem che raccontano, con immagini, quello che si ascolta: percezioni, sensazioni e umori dell’artista.

Tra il pubblico tantissimi ragazzi delle scuole, oggi accorsi – non solo da Roma – a Maker Faire: “Per noi è sempre bello suonare davanti i ragazzi giovani perché ci mantengono giovani”. Frenetik e Orang3, marchio di garanzia della scena contemporanea, dell’innovazione hanno sempre fatto la loro parola chiave in studio perché è chiaro e lampante che dia “tanti mezzi in più, ci apre a dei mondi che prima rimanevano chiusi”

