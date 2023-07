Ultimo chiude il tour negli stadi con oltre 340mila presenze: “Torno a casa con un pizzico di nostalgia”

ROMA – Dopo 23 stadi riempiti totalmente a soli 27 anni e altri 5 già annunciati, Ultimo festeggia e sorride guardando al bilancio del suo ultimo tour. Il cantautore ha cantato per un totale di 342.532 presenze. Nulla da invidiare all’estate scorsa, quando “Ultimo Stadi 2022” superava il tetto dei 600mila biglietti per 15 date.

“Vorrei abbracciare tutti i 342.532 e in un certo senso è come se lo avessi fatto. Se un ‘vecchio pazzo che parla alle persone’ un giorno mi avesse detto che solo tra Roma e Milano avrei suonato per oltre 300.000 persone avrei sorriso e detto ‘dai non scherzare’. Ho la mente piena di immagini, flash, pianti, risate. Abbiamo saltato, ballato.. abbiamo sorriso e abbiamo pianto…perché la vita non è sempre facile ed è giusto lasciarsi andare ogni tanto”, scrive su Instagram l’artista.

“Torno a casa già con un pizzico di nostalgia, ma sorrido… perché un anno passa, mentre la nostra voglia di emozionarci insieme, quella no…e quindi vi stringo forte tutti, ci vediamo l’estate prossima.

Abbiamo vinto noi…”, conclude.

IL TOUR DEL 2023

Nulla da invidiare avrà anche l’estate 2024, dopo l’annuncio a sorpresa del nuovo tour Ultimo Stadi I 2024 La Favola Continua… con 10mila biglietti macinati nella prima mezz’ora dalla messa in vendita per la data dell’8 giugno allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli.

Cinquantamila i mila biglietti venduti in mezz’ora per le date di Torino (15 giugno allo Stadio Olimpico), Roma (22 giugno allo Stadio Olimpico), Messina (28 giugno allo Stadio San Filippo), Padova (6 luglio allo Stadio Euganeo).