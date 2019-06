Rai, commissione Vigilanza boccia il doppio incarico di Foa

ROMA – Via libera della commissione di Vigilanza sulla Rai alla risoluzione del M5s sull’incompatibilità del doppio incarico di Marcello Foa come presidente della Rai e di RaiCom.

La maggioranza si è divisa. I si’ sono stati 21. L’ok è stato votato da 5 stelle, Pd e Leu.

La risoluzione impegna Marcello Foa a lasciare immediatamente la presidenza di RaiCom.

PARAGONE (M5S): NESSUNA LETTURA POLITICA, FOA ORA LASCI RAICOM

“Nessuna spaccatura politica e nessuna doppia lettura su questo voto in Vigilanza. Abbiamo con coerenza posto all’attenzione del Cda della Rai l’inopportunità e l’incompatibilità della doppia presidenza in capo a Marcello Foa di Rai e RaiCom. Speriamo ora che lo stesso Foa e il Cda prendano le dovute decisioni in merito”. Così Gianluigi Paragone, capogruppo del Movimento 5 Stelle Gianluigi Paragone in Commissione di Vigilanza Rai.