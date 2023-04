Demolire la teca della Madonnina di Trevignano: arriva l’ordinanza del Comune

ROMA – Al Comune di Trevignano nella tarda mattinata risponde un gentile centralinista. Uffici chiusi, siamo fuori orario, dicono. E’ un giorno ‘caldo’ nel paese laziale delle apparizioni mariane. Il Comune di Trevignano Romano ha emesso infatti un’ordinanza sul terreno delle presunte apparizioni della Vergine Maria in via Campo delle Rose con vista panoramica sul Lago di Bracciano per la “demolizione delle opere abusive e ripristino dello stato dei luoghi” entro il termine massimo di 90 giorni. Il contenzioso riguarderebbe un terreno dell’associazione Madonna di Trevignano Ets con rappresentante legale Gianni Cardia, marito della veggente, ad uso agricolo e dove non può essere costruito nulla. Dunque via gazebo, panche, teca. I legali della famiglia annunciano ricorso al Tar. La sindaca di Trevignano Romano, Claudia Maciucchi, ai ripetuti messaggi per una sua dichiarazione non risponde.

Il vespaio di polemiche sul caso è ormai tra gossip, saga e caso giudiziario, ma della parte sacra, che riguardava pellegrini e fedeli venire da ogni parte d’Italia per pregare la Madonnina figlia di Medjugorje, nessuno si cura più. La famiglia di Civitavecchia, protagonista di una vicenda datata ma che non creò meno scalpore nel 1995, chiusa nel silenzio non rilascia interviste. Forse, chissà, per il timore di essere apparentati con il caso scottante di Gisella Cardia.

Intanto il sito lareginadelrosario.org è fermo all’ultimo messaggio, puntuale, per l’apparizione del 3 aprile scorso: “Figli, i figli delle tenebre vi stanno attanagliando, ricordate che la sofferenza offerta sarà grazia. Abbiate il coraggio della Fede senza indietreggiare e come soldati di luce, armatevi del Santo Rosario e camminate. Io vi sono sempre accanto. La resurrezione è vicina. Non temete, non temete..”. Ma a breve chissà cosa non troveranno più i fedeli sul campo dei miracoli.