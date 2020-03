Coronavirus, positiva una delle protagoniste de ‘La casa di Carta’: è Itziar Ituno, alias ‘Lisbona’

ROMA – Dopo Tom Hanks e Kristofer Hivju del Trono di Spade, un altro personaggio dello show business ha dichiarato di essere risultato positivo al Coronavirus. Si tratta di Itziar Ituno, l’investigatrice Raquel Murrillo, trasformatasi in ladra con il nome di Lisbona, protagonista della celebre serie tv ‘La casa di carta‘. Ad annunciarlo la stessa attrice su Instagram, dove postando una foto ieri ha scritto: “E’ ufficiale, da venerdi sera ho i sintomi (febbre e tosse secca) e oggi è arrivata la conferma del test epidemiologico. E’ il coronavirus”. “Il mio caso è lieve e io sto bene, ma è molto molto contagioso e super pericoloso per le persone più deboli. Questa non è una sciocchezza- ha messo in guardia l’attrice-, attenzione, non prendetela alla leggera, ci sono stati tanti morti, molte vite sono in gioco e non sappiamo ancora fino a che punto andrà, quindi è giunto il momento di iniettarsi il vaccino della responsabilità del bene comune. È un momento di solitudine e generosità! Per stare a casa e proteggere gli altri – ha concluso -. Devo stare 15 giorni in quarantena e poi si vedrà! Abbiate tutti cura di voi”.