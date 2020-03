Tom Hanks e la moglie positivi al Coronavirus

ROMA – “Ciao gente. Rita e io siamo quaggiù in Australia. Ci siamo sentiti un po ‘stanchi, come se avessimo il raffreddore e alcuni dolori muscolari. Rita aveva dei brividi che andavano e venivano. Anche febbre lieve. Come è necessario in questo momento, ci siamo sottoposti al test per il Coronavirus ed è risultato positivo. Rimarremo sotto osservazione e in isolamento per tutto il tempo necessario per la salute e la sicurezza pubblica. Prendetevi cura di voi!”.

Con questo messaggio diffuso sui social network Tom Hanks ha annunciato di essere positivo al Coronavirus. L’attore premio Oscar era in Australia per girare un film su Elvis Presley.

