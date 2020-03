Coronavirus, Beppe Fiorello: “Basta canzoni ai balconi. Ci sono camion militari pieni di morti. Dichiarare lutto nazionale”

ROMA – “Camion militari per portare le bare dei morti e ancora si canta sui balconi, si fanno battutone spiritose su questa tragedia epocale, si fanno Happening sui social, Dobbiamo fare tre giorni di lutto nazionale, rispetto per i morti e le loro famiglie, social si ma senza fare festa”. E’ lo sfogo lanciato questa mattina su Twitter da Beppe Fiorello. L’attore, impegnato da giorni come molti suoi colleghi nel sensibilizzare l’opinione pubblica sulla necessita’ di restare a casa per bloccare l’epidemia, posta sul social una foto dell’esercito intervenuto a Bergamo per portare via le bare delle tante vittime del coronavirus, costrette a lasciare la citta’ perche’ i cimiteri sono pieni e non possono ospitarle.

Qualche ora piu’ tardi Beppe Fiorello ha pubblicato un video sui social, un appello affinché venga istituita una giornata di lutto nazionale “per rispetto e in memoria delle persone che sono già morte, che continuano a morire e che moriranno. Un giorno soltanto, chiudiamo tutto e poi ricominciamo a fare cio’ che e’ giusto fare. Stare vicini, intrattenerci”.