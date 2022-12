È morto Lando Buzzanca, aveva 87 anni. Il figlio: “La sua una magnifica avventura”

ROMA – È morto oggi a Roma Lando Buzzanca. L’attore aveva 87 anni. Era nato a Palermo nel 1935. In una recente intervista rilasciata alla Dire, il figlio Massimiliano aveva dichiarato che il papà soffriva di una grave semenza senile.

Lando Buzzanca è deceduto intorno alle 13.30 nell’Hospice del Gemelli Medical Center – GMC società benefit dell’Università Cattolica, dove era ricoverato da circa due settimane.

IL FIGLIO: LA SUA UNA MAGNIFICA AVVENTURA, CIAO PAPÀ

“Le avventure iniziano e finiscono… Quella di mio padre è stata una magnifica avventura, finita con un meritato riposo. Ciao papà”. Così in un post su Facebook Massimiliano Buzzanca, il figlio dell’attore Lando Buzzanca, morto oggi a Roma a 87 anni.

IL SINDACO DI PALERMO: HA RAPPRESENTATO LA CITTÀ

“Con la morte di Lando Buzzanca se ne va un pezzo di storia del cinema. Ha rappresentato Palermo nel mondo dello spettacolo, facendo ridere ed emozionare. È stato un attore versatile, sapendosi districare con maestria tra ruoli comici e drammatici, tra cinema e teatro. Ai suoi familiari rivolgo la vicinanza e il cordoglio di tutta l’amministrazione comunale”. Così in una nota il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla. “La maschera di Lando Buzzanca ha portato in alto i valori della cultura palermitana – dice l’assessore alle Politiche culturali del Comune Giampiero Cannella -. I suoi film hanno abbracciato il gradimento di una vasta platea di pubblico in Italia e ancora oggi alcune pellicole di cui è stato protagonista sono dei veri e propri cult. Ai suoi cari rivolgo tutto il mio cordoglio“.

