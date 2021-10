Incontro Manfredi-de Magistris: “Auguro ogni bene al popolo napoletano e buon lavoro al nuovo sindaco”

NAPOLI – Passaggio di consegne tra il sindaco uscente Luigi de Magistris e il nuovo primo cittadino di Napoli Gaetano Manfredi a palazzo San Giacomo. L’ex ministro, dopo la proclamazione di questa mattina, è arrivato in Comune e ha avuto un breve colloquio con l’ex Pm.

“Auguro a Gaetano Manfredi buon lavoro ma soprattutto auguro alla città di Napoli ogni bene e ogni fortuna al popolo che ho servito per dieci anni e mezzo con tanta dedizione”. Queste le parole pronunciate dal sindaco uscente di Napoli Luigi de Magistris prima di lasciare palazzo San Giacomo dopo che oggi il neo primo cittadino Gaetano Manfredi è stato proclamato sindaco del capoluogo campano. I due si sono incontrati al secondo piano del Municipio dove hanno avuto un breve colloquio. Manfredi e de Magistris si sono scambiati un abbraccio e una stretta di mani. L’ex Pm ha salutato alcuni degli esponenti dell’ormai ex amministrazione di Napoli che l’hanno accolto con un applauso e dei cartelli con la scritta ‘Grazie Luigi’ esposti all’esterno di palazzo San Giacomo.



“Oggi tornerò a vivere Napoli da cittadino – ha detto l’ex Pm – senza il peso dell’amministrazione, ma con la responsabilità di essere stato sindaco per tanti anni. Ho garantito al sindaco Manfredi, qualora ne avesse necessità, qualsiasi collaborazione di tipo istituzionale per garantire la continuità amministrativa”.

