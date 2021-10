Passaggio di consegne al Comune di Napoli, ultimo post di de Magistris da sindaco: “Grazie alla città più bella del mondo”

NAPOLI – Oggi passaggio di consegne tra Luigi de Magistris ed in neo sindaco di Napoli Gaetano Manfredi. La breve cerimonia si svolgerà alle 15:00 al secondo piano di Palazzo San Giacomo. Al termine de Magistris incontrerà la stampa, a seguire sarà la volta di Manfredi.

“Con oggi finisce una missione durissima che mi ha donato emozioni senza pari. Non è però oggi il giorno del bilancio politico. Lo farò certamente nelle prossime settimane. Ora voglio solo ringraziare Napoli, la città più bella del mondo”. Così, in un post sui social, il sindaco uscente di Napoli Luigi de Magistris.

“Voglio ringraziare i napoletani, un popolo che si è rialzato ed ha creduto nel riscatto. Ai bambini e ai giovani – dice – un pensiero speciale perché sono stati il motore straordinario di questi anni. Tante persone hanno lanciato il cuore oltre l’ostacolo e hanno agito solo per amore della nostra terra. Ho sempre operato con i valori con i quali mi sono formato e che certo non si comprano al mercato. E di questo devo ringraziare i miei genitori che non ci sono più da tempo, la mia famiglia, i miei affetti, i miei amici, i miei maestri, la scuola e l’università pubblica, i colleghi di questi trent’anni di vita istituzionale sempre in prima linea ed i compagni di viaggio”. “Non mi sono mai risparmiato, agendo – ricorda l’ex Pm – nell’esclusivo interesse della cosa pubblica. Ho sempre lavorato con onestà, abnegazione, sacrificio, professionalità, libertà, autonomia, indipendenza, coraggio, amore e passione. Questi anni saranno scolpiti per sempre nella mia vita ed i volti di tutte le persone incontrate hanno un posto nel mio cuore e nella mia mente. In questo ultimo post da sindaco voglio anche augurare ogni bene a Napoli e al popolo napoletano”.