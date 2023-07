Jovanotti operato dopo l’incidente in bici: “Ora dolore fortissimo, il vostro affetto è un antidolorifico magnifico”

ROMA – Jovanotti comincia il suo percorso di recupero dopo il brutto incidente che lo ha lasciato con una clavicola rotta e un femore fratturato in tre punti. L’artista è stato operato nella Repubblica Domenicana dove è avvenuta la rovinosa caduta dalla bici. Era in vacanza con la moglie e da grande appassionato qual è non ha resistito dal fare un giro su due ruote.

Dall’ospedale, Lorenzo Cherubini rassicura i fan: “L’intervento è andato bene, ora dolore fortissimo, ma passerà. Grazie a tutti davvero, il vostro affetto è un antidolorifico magnifico”.

Jovanotti aveva subito ringraziato quanti sul posto lo hanno aiutato dopo la caduta: “Devo dire- aveva dichiarato su TikTok- che i dominicani mi hanno soccorso con moltissima cura, addirittura una signora mi ha portato un cocco per bere dell’acqua di cocco. Mi hanno visto e hanno chiamato l’ambulanza immediatamente, sono stati eccezionali. Ecco non so dove sono caduto, non mi ricordo il nome del posto, però lo cercherò perché sono stati eccezionali, gentilissimi, molto attenti”. Ora il cantautore aspetta solo di rimettersi in piedi e tornare a viaggiare.