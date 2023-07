VIDEO | Brutto incidente per Jovanotti, clavicola e femore rotti: “Fa un male bestiale”

ROMA – Frattura della clavicola e del femore in tre punti. È questo il bilancio della rovinosa caduta di cui è stato vittima Jovanotti. L’artista mentre si trovava in sella alla sua bici da corsa nella repubblica Domenicana non avrebbe visto il cordolo di uno spartitraffico finendo così a terra.

“Sono vivo” ha raccontato Jovanotti in un video su Tik Tok. “I dominicani sono stati fantastici – ha detto – mi hanno anche offerto un cocco mentre arrivava l’ambulanza”. Il cantautore ha spiegato che dovrà subire un intervento. “Devo mettere un chiodo in titanio. Mi fa male tutto, fa un male bestiale, ma va bene c’è di peggio”.

Dallo scorso 24 aprile è disponibile su RaiPlay, ‘Aracataca’, il secondo docutrip del cantautore attraverso il Sud America. Una pedalata lunga 3500 km, tra salite, discese, foreste, cascate, sentieri impervi e autostrade.