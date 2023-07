Britney Spears torna con una nuova canzone: è un duetto con Will I Am

ROMA – Quello tra Britney Spears e Will I Am è un sodalizio che dura da oltre 10 anni e che ora si rinnova con una nuova canzone. I due hanno annunciato “Mind your business”, un pezzo di cui si vociferava da tempo e che ora è ufficialmente realtà.

OLTRE 10 ANNI FA LE PRIME COLLABORAZIONI TRA I DUE

Era il 2013 quando usciva “Scream and shout”, hit elettro-pop estratta dal quarto disco del producer – #Willpower – e diventata virale in tutto il mondo. Anche in Italia il brano è arrivato alla numero uno dei singoli più ascoltati. Due anni prima Britney aveva ospitato Will I Am in “Big Fat Bass”, traccia numero 8 di “Femme Fatale”.

Quelli successivi, come è noto, sono stati anni complicati per la popstar, legata a filo diretto al padre Jamie dalla misura della conservatorship. Lo stop dalla musica è stato inevitabile. Le crisi, la riabilitazione, le battaglie con l’ex Kevin Federline per la tutela dei due figli sono stati solo alcuni degli eventi che hanno fatto indietreggiare la principessa del pop. Da agost 2021, la tutela è ufficialmente chiusa. Da allora era arrivato un solo inedito, “Hold me closer” con Elton John.

L’ANTEPRIMA DI “MIND YOUR BUSINESS” E LA DATA DI USCITA

Ora è il momento di tornare con “Mind your business”, che uscirà a sorpresa domani 19 luglio con un titolo che è un invito, un monito: “Fatti gli affari tuoi” è la traduzione. Sui social l’anteprima del pezzo regala l’assaggio di un brano tutto sui toni dell’elettro-pop, come nella migliore tradizione del duo.

Ad ottobre, invece, Britney Spears racconterà la sua storia – tra successi e cadute – nella sua prima autobiografia, “The woman in me”. Sarà disponibile anche in Italia grazie a Longanesi dal 24 ottobre.