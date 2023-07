Britney Spears dice tutta la verità: la popstar annuncia un libro sulla sua storia

ROMA – Per Britney Spears è arrivato il momento di raccontare tutta la verità sulla sua storia. A due anni dalla fine della conservatorship che la teneva legata alla gestione del padre Jamie, la popstar annuncia la sua prima autobiografia. Si intitola “The woman in me” e uscirà il 24 ottobre.

Tra le pagine scritte in questi anni lontana dai riflettori, Britney affronta tanti temi scottanti: dalla tutela legale di Jamie alla maternità, passando per la lotta per la custodia dei figli, i contrasti con l’ex Kevin Federline, il suo terzo matrimonio con Sam Asghari. Poi, il senso di abbandono e la perdità di ogni certezza, l’allontanamento dalla musica e l’isolamento, poi sfociato in una serie di post pubblicati su Instagram e finiti sotto la lente di ingrandimento di fan e non solo. Insomma, un libro senza filtri che promette già di essere un best-seller.

In Italia verrà pubblicato da Longanesi, che scrive: “The woman in me non è solo il racconto di una donna e di una celebrità, ma anche una storia di libertà e di affermazione di sé: dai primi passi nel mondo della musica fino a scavare nei lati più profondi del suo animo, andiamo alla scoperta di una figura che ha segnato per sempre l’immaginario collettivo con le sue canzoni”.