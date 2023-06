Le auto costruite in Vda nella top ten della 24h di Les Mans

(DIRE – Notiziario Turismo e Sport) Pont-Saint-Martin (Aosta), 18 giu. – Progettate e costruite a Pont-Saint-Martin, in Valle d’Aosta, dall’azienda Podium Advanced Technologies, le auto da corsa Glickenhaus 007 LMH numero 708 e 709 del team Glickenhaus Racing hanno chiuso al sesto e settimo posto la centesima edizione della 24h di Le Mans, in Francia, che si è corsa lo scorso weekend sul Circuit de la Sarthe. La gara è iniziata con un problema tecnico sulla 708, che ha perso un giro iniziale ed è partita dai box. In poche ore le due automobili hanno iniziato a risalire la classifica, guadagnandosi un posto nella top ten.

“Quest’anno la gara è stata ancora più impegnativa grazie all’ingresso in gara di costruttori di primo piano come Ferrari, Cadillac e Porsche- dice Luca Ciancetti, a capo del team gestito dalla Podium- La nostra squadra ha dimostrato una straordinaria capacità di gestire e superare ogni avversità, con un’ottima strategia e il fondamentale contributo dei meccanici”. Proprio per questo gli è stato assegnato il prestigioso 46° Prix Escra per “il miglior team di assistenza tecnica durante la Le Mans 24h ai meccanici della vettura 708”.

Il risultato finale della gara colloca il team Glickenhaus Racing al quarto posto nella classifica dei costruttori, dopo Ferrari, Toyota e Cadillac, e prima di Peugeot e Porsche.