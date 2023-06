Vda migliore destinazione sciistica per gli studenti del Regno Unito

(DIRE – Notiziario Turismo e Sport) Aosta, 18 giu. – È un premio annuale per le migliori destinazioni tra città d’arte, destinazioni sportive, località britanniche e internazionali, assegnato ogni anno nel Regno Unito dal magazine School travel organiser, specializzato in gite scolastiche e viaggi d’istruzione. Tra sei località finaliste, la Valle d’Aosta è stata scelta come migliore destinazione sciistica. La concorrenza era formata dalle altre italiane Clavière, Passo del Tonale e Pratonevoso, ma anche da Saalbach-Hinterglemm e Zell am See, in Austria. Il premio è stato assegnato martedì 6 giugno al Royal Lancaster hotel di Londra, che ha ospitato la cerimonia dell’annuale School travel award.

“È una bellissima notizia che ci rende fieri- commenta l’assessore al Turismo della Regione Valle d’Aosta, Giulio Grosjacques- perché è da lungo tempo che la Valle accoglie i giovani provenienti dal Regno Unito per le vacanze sulla neve. Questo riconoscimento lo dobbiamo soprattutto a tutti gli operatori ed ai professionisti che lavorano sul nostro territorio per offrire accoglienza, piste da sci impeccabili e organizzazione ai massimi livelli”.

A ritirare il premio per la Valle è stata Emma Cashmore, consigliera delegata dell’Axis travel marketing, l’agenzia di pubbliche relazioni e marketing incaricata dall’assessorato al Turismo per la comunicazione verso il Regno Unito. Nel suo discorso di ringraziamento ha evidenziato di rappresentare una delle migliori destinazioni invernali delle Alpi dove si ha la possibilità di avere un accesso rapido alle piste da sci in qualsiasi momento della stagione invernale e dove si possono godere magnifici panorami che raggiungono il Monte Bianco, il Monte Rosa e il Cervino. Una particolare menzione è data alla località di Pila “ben collegata alla città di Aosta e luogo ideale per le settimane bianche dedicate agli studenti”.