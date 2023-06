Aumentano gli iscritti all’École Hôtelière della Valle d’Aosta, nasce una terza ‘prima’

(DIRE – Notiziario Turismo e Sport) Châtillon (Aosta), 18 giu. – Mentre in tutta Italia gli istituti alberghieri stanno facendo i conti con la diminuzione delle iscrizioni, l’École Hôtelière de la Vallée d’Aoste, con sede a Châtillon, cresce. Per l’anno scolastico 2023-2024, l’istituto alberghiero valdostano ha visto aumentare del 21% le richieste di partecipazione alla prova di ammissione, permettendo così l’attivazione di una terza classe prima. La crescita delle richieste – con due studenti con disabilità e 53 ragazzi che, dopo aver partecipato alla prova scritta, sono stati ammessi alla scuola (a meno di rinunce dell’ultimo minuto) – permetterebbe di distribuire gli alunni in tre classi, quindi meno numerose, così da “agevolare la creazione di un ambiente di studio idoneo a promuovere apprendimenti significativi e a garantire il successo formativo per tutti gli alunni, in particolar modo quelli più fragili”, spiega l’École Hôtelière. Che aggiunge: “In controtendenza con gli Istituti alberghieri italiani, la scuola valdostana fa registrare un significativo aumento delle iscrizioni a dimostrazione che le scelte fatte in questi ultimi anni hanno portato la Fondazione Turistica nella giusta direzione, quella di dare all’istituto di una regione a vocazione turistica come la Valle d’Aosta un ruolo di rilievo nel panorama nazionale”.

Jeannette Bondaz, presidente della Fondazione Turistica, spiega: “Siamo felici di poter confermare un dato così positivo, che ci permette di accogliere in modo inclusivo i due allievi con disabilità. Non ci sono barriere in questo mestiere e ancora meno in un istituto scolastico. Questo aumento è frutto di un intenso lavoro svolto in questi anni, che ha visto i nostri alunni ed ex alunni conquistare riconoscimenti in Italia e in Europa. La nostra volontà è quella di proseguire sul percorso intrapreso, puntando sempre sulla qualità”.

Per l’assessore regionale al Turismo, Giulio Grosjacques, l’aumento degli iscritti “è una risposta alle crescenti richieste di personale del settore turistico e ripaga gli investimenti fatti in questi anni nella scuola da parte dell’amministrazione regionale. Questo risultato ci incoraggia ad andare avanti nel percorso intrapreso di valorizzazione di questa scuola così importante per il settore turistico della nostra regione”.

