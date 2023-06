Legge affitti brevi Regione Vda, ok in Commissione

(DIRE – Notiziario Turismo e Sport) Aosta, 18 giu. – C’è il via libera in commissione, e la legge arriverà in Consiglio regionale già la prossima settimana. La Valle d’Aosta regolamenta gli affitti turistici brevi. La quarta commissione Sviluppo economico, presieduta da Roberto Rosaire (Union Valdôtaine) ha espresso parere favorevole all’unanimità sul disegno di legge di disciplina degli adempimenti amministrativi in materia di locazione per finalità turistiche. La Lega e il Progetto Civico Progressista non hanno partecipato al voto. Il testo di legge, presentato dalla giunta il 30 dicembre scorso, si compone di 12 articoli e sarà discusso nella prossima seduta del Consiglio Valle. In seduta congiunta con la seconda commissione Affari generali, è stato dato parere favorevole, a maggioranza (con l’astensione delle minoranze) al disegno di legge sulla disciplina dell’imposta di soggiorno.

“Il provvedimento arriverà in aula nel Consiglio della prossima settimana- riferisce il presidente della seconda commissione e relatore del testo, Antonino Malacrinò (Federalisti Progressisti-Partito Democratico)- Il documento, che si compone di 11 articoli, rivede e omogeneizza la disciplina sull’imposta di soggiorno e metterà a disposizione dei Comuni maggiori risorse”.

