Bugo: “Quello di Morgan un gioco vigliacco. Con lui ogni chiarimento è superfluo”

ROMA – La faida tra Bugo e Morgan non è destinata a finire presto. Nel 2020 la rottura sul palco del Festival di Sanremo: in diretta nazionale il secondo cambiava le parole del loro duetto, “Sincerto”. Il resto, come si dice, è storia. Bugo esce di scena e al Teatro Ariston si improvvisa per capire quanto accaduto.

Oggi l’artista è pronto a cancellare ogni ricordo di quell’evento e a pubblicare un nuovo disco. A domanda, però, risponde e – in una recente intervista al Corriere della Sera – spiega: “Sono scocciato. Non si può cambiare il testo di una canzone. Prova a farlo a Vita Spericolata di Vasco Rossi o alla Donna Cannone di Francesco De Gregori. Siccome sul palco dell’Ariston ci stavo io, che non ero famoso ma lo sono diventato per questa storia, è stato facile prendersela con me. È stato un gioco vigliacco. E poi immagini i miei amici, la mia famiglia, mia moglie, mio figlio che mi stavano guardando… a nessuno farebbe piacere trovarsi in una situazione così“.

“CI VUOLE RISPETTO PER QUEL PALCO. IL TRASH MI IRRITA”

“Ero su un palco della Rai, in mondovisione, davanti a milioni di persone- aggiunge- ci vuole rispetto per quel palco e la musica. Ho preferito andar via piuttosto che appoggiare quella pagliacciata. Per Amadeus il mio è stato il gesto più rock’n’roll della musica italiana, sarà vero ma per me contava la canzone. In tv non devo fare il damerino e il trash mi irrita profondamente. Il circo lo lascio ai buffoni. Non gioco con la musica. I miei eroi sono Lennon, Vasco, Celentano, Battisti che, per quanto dirompenti, sono seri”.

“NON SEMPRE È POSSIBILE PERDONARE”

E da allora ha mai provato a contattare Morgan per ‘far pace’? Assolutamente no: “Quando arrivi a quell’estremo ogni chiarimento è superfluo. Non è sempre possibile perdonare”.

Recentemente Bugo aveva interpellato direttamente Morgan sui social, dopo una sua intervista rilasciata alla vigilia della messa in onda su Rai 2 di “StraMorgan”: “Morganetto, chi si rivede. L’altro anno non mi andava di rispondere alle tue stronzate, c’era la pandemia, la gente moriva ma a te che ti frega. Ancora fai l’intervista, mi citi per avere il titolone, ormai nessuno ti caga più, solo il politico di turno che ti dà il programmino Rai, come si intitola Strascemo?“.

E aveva aggiunto: “Come compositore sono 20 anni che non fai un ca**o, non sei un cantautore, non lo sei mai stato. Sei diventato questo storico della musica, compositore di corte, continui ad affabulare la gente con le tue ca****e mezze inventate mezze buttate lì. Ormai ti rimane solo quello. Sei talmente involuto. Ma basta parlare di me in tv, ora la pandemia è finita e ora ti rispondo. Hai rotto. Hai detto che ti ho bullizzato, tu eri mio ospite perché io ti ho invitato. Eri un ospite. E tu a dire ‘mi hanno trattato come un ospite’. Ma ti rendi conto quanto sei ridicolo. Che figura di m***a che hai fatto, che figure di m***a che continui a fare”. E aveva concluso dicendo: “Volevo ricordati un’altra cosa: tu non sei Sergio Endrigo, non sarai mai un cantautore”.