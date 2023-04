Anoressia nervosa, tra le cause anche un’alterazione del microbiota intestinale trasmissibile da madre in figlia

ROMA – Un microbiota intestinale alterato potrebbe contribuire allo sviluppo dell’anoressia nervosa, un disturbo del comportamento alimentare che ha una prevalenza di circa l’1% nella popolazione. E’ la conclusione a cui è arrivato uno studio condotto presso l’Università di Copenaghen e pubblicato ieri su Nature Microbiology.



Dunque non solo cause psichiche alla base del disturbo alimentare, ma anche un’alterazione che può essere trasmessa geneticamente, in particolare da madre in figlia considerando che il 95% di chi soffre di anoressia nervosa è di sesso femminile.



Il microbiota intestinale è l’insieme di microrganismi presenti nel tubo digerente che aiuta a regolare i processi digestivi. Lo studio ha messo a confronto 77 giovani danesi affette da anoressia nervosa e 70 donne sane analizzandone campioni fecali e di sangue. Nel primo gruppo di donne sono state individuate alterazioni nella composizione del microbiota intestinale con batteri e microbi con una maggiore capacità di influenzare l’umore, rispetto alla coorte di donne sane, e concentrazioni più elevate di molecole che regolano l’appetito e inducono sazietà.



I ricercatori hanno poi trapiantato il microbiota delle donne con anoressia nervosa in topi “sani” osservando nel tempo un ridotto aumento di peso e un cambiamento nel loro comportamento alimentare.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it