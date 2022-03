Agricoltore ucciso a Palermo, arrestati la moglie e un amico: omicidio pianificato nei dettagli

PALERMO – Svolta nelle indagini sulla scomparsa di Carlo Domenico La Duca, agricoltore di Termini Imerese del quale non si avevano più notizie dal 31 gennaio 2019: i carabinieri della cittadina in provincia di Palermo hanno arrestato la moglie e l’amico di La Duca, che sarebbero legati da una relazione sentimentale clandestina. I due sono accusati di avere pianificato ed eseguito l’omicidio attirando la vittima a Palermo in un terreno di sua proprietà per poi ucciderlo.

“OMICIDIO PIANIFICATO NEI MINIMI DETTAGLI“

La 36enne di Termini Imerese e il 57enne palermitano “hanno pianificato nei minimi dettagli l’omicidio, l’occultamento del cadavere e i depistaggi” delle indagini. Lo sostengono i carabinieri del Comando provinciale di Palermo. I due, che avevano una relazione, dopo il delitto hanno spostato di 12 chilometri l’auto della vittima per sviare le indagini, mentre la strategia di depistaggio li avrebbe portati anche a utilizzare utenze segrete negando da sempre qualsiasi coinvolgimento nella vicenda. Il 57enne era amico di La Duca.