Coronavirus, Spadafora: “Verso divieto assoluto di attività all’aperto. Serie A? Spero riparta il 3 maggio”

ROMA – “Credo che nelle prossime ore bisognera’ prendere in considerazione la possibilita’ di un divieto completo anche all’attivita’ all’aperto. Quando abbiamo lasciato questa opportunita’, lo abbiamo fatto perche’ la comunita’ medico scientifica ci diceva di dare la possibilita’ a molte persone di correre anche per altre patologie sanitarie. Ma l’appello generale era quello di restare a casa: se non viene ascoltato saremo costretti a porre un divieto assoluto“. Lo ha detto al Tg1 il ministro per le Politiche giovanili e lo Sport, VincenzoSpadafora.

Spadafora aggiunge: “Ritengo che la serie A possa riprendere a giocare il 3 maggio, almeno e’ quello che speriamo. Poi valuteremo se a porte aperte o chiuse, questo dipendera’ dalla situazione. A questo si aggiungeranno le varie competizioni ineternazionali, come la Champions League e l’Europa League, che si incroceranno con il nuovo calendario”.