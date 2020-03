VIDEO | Coronavirus, i Dream Theater omaggiano l’Italia con Caruso

ROMA – “Vide le luci in mezzo al mare, penso’ alle notti la’ in America”, cantava Lucio Dalla. E proprio da Oltreoceano, sulle note della sua ‘Caruso’, arriva un omaggio all’Italia e agli italiani impegnati nella lotta al coronavirus. Le note escono dal pianoforte di Jordan Rudess, virtuoso tastierista dei Dream Theater, nota band americana progressive metal. Il musicista ha pubblicato il video della sua esecuzione sulla propria pagina Facebook, scrivendo: “Amici in Italia e nel mondo, anche se il nostro clima attuale ci impedisce di riunirci di persona, il potere curativo della musica non conosce limiti. Spero che questa improvvisazione offra un po’ di conforto a chi e’ malato e a chi e’ in difficolta’. Il mio cuore e’ con voi”. Poi, in italiano, Rudess aggiunge: “Italia, sei nel mio cuore e nei miei pensieri” e alcuni hashtag tra cui #iorestoacasa, #italia, #caruso, e #luciodalla