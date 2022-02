Sciopero dei trasporti a Roma venerdì 25 febbraio: a rischio metro, bus e treni

ROMA – Venerdì 25 febbraio trasporto pubblico a rischio per gli scioperi nazionali di 24 ore proclamati dai sindacati Cgil, Cisl, Uil, Ugl, Faisa Cisal, Cobas Adl, Cub Trasporti e Cobas Lavoro Privato. A Roma l’agitazione è in programma dalle 8,30 alle 17 e dalle 20 al termine del servizio e interesserà la rete Atac (bus, tram, metropolitane, ferrovie concesse) e le linee periferiche gestite dalla Roma Tpl. Aggiornamenti in tempo reale su romamobilita.it. Così in un comunicato Roma Servizi per la Mobilità.