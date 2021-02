Ferito sopravvive sette notti sulle Prealpi Giulie con l’aiuto del cagnolino

di Micol Brusaferro

TRIESTE – Sopravvissuto dopo aver passato sette notti al freddo, ferito, insieme al suo cane. Succede sui monti del Friuli Venezia Giulia, dove un uomo di 33 anni, di Trieste, è stato soccorso questa mattina: si trovava sulle Prealpi Giulie, impegnato in una traversata che prevedeva il pernottamento in baite e bivacchi, ma qualcosa è andato storto.

L’allarme è arrivato ieri in tarda serata dalla fidanzata che lo attendeva a casa. Questa mattina due tecnici del Soccorso alpino della stazione di Udine si sono imbarcati per compiere una perlustrazione aerea con l’elicottero della Protezione civile, fino ad avvistare il triestino, disteso a terra. L’uomo era ferito e policontuso, ma cosciente, insieme al cagnolino, Ash, un meticcio, che gli è rimasto sempre accanto. Ha raccontato di essere scivolato per diversi metri in un canale e di essersi trascinato, seppur con una caviglia rotta e altre fratture, il più vicino possibile all’acqua del torrente e di essere riuscito a sopravvivere anche grazie alla compagnia del cane.

