ROMA – Dal Venezuela arrivano le commoventi immagini di un bambino sordo che riesce a sentire per la prima volta. Klener Villarroel vive nel comune di Seboruco, nello Stato di Tachira. Insieme ad altri due bambini non udenti, doveva essere il destinatario di un apparecchio acustico. Ma il giorno decisivo gli è stato detto che la sua richiesta era stata respinta perché aveva subito la perdita totale dell’udito e l’apparecchio non poteva essergli applicato.

Ma Klener non si è dato per vinto e quando, lo scorso 6 gennaio, sono arrivati nel piccolo paese venezuelano i due apparecchi acustici per gli altri bimbi, ha voluto provare a indossarlo. Nello stupore generale, Klener sentiva: dapprima sul suo viso è comparso un sorriso di stupore e felicità, poi l’emozione ha preso il sopravvento e il bimbo si è sciolto in un pianto liberatorio. Presto anche Klener avrà quindi un apparecchio acustico tutto per lui. Le immagini sono state condivise dal sindaco di Seboruco, Luisnel Guerrero Paredes, e hanno fatto il giro del mondo.

(Video dal profilo Facebook Luisnel Guerrero Paredes)