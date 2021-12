Tribunale europeo dei Brevetti, Castaldo (M5s): “Milano è la sede ideale”

STRASBURGO – “La candidatura di Milano è in questo momento la più autorevole per rivestire il ruolo della terza sede centrale del Tribunale europeo dei brevetti”. Lo ha dichiarato il vice presidente del Parlamento Europeo, l’eurodeputato Fabio Massimo Castaldo. L’eurodeputato del Movimento 5 Stelle ha commentato in Parlamento la recente candidatura dell’Italia ad ospitare la nuova divisione centrale del Tribunale unificato dei brevetti (Tub) al posto di Londra. Quest’ultima, a seguito della Brexit, è uscita dal sistema del Tub di cui avrebbe dovuto ospitare una delle sedi centrali. Castaldo ha sottolineato anche il fatto che “la società che gestisce la piattaforma del tribunale, la Net Service, ha sede a Bologna” e che “l’Italia è il terzo Paese in Europa, dopo Germania e Francia, per domanda di brevetti unici europei”.