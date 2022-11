Nelle strade del Qatar ecco i tifosi-figuranti. Ma i social svelano la festa fake

ROMA – I tifosi fake sono tornati. In Qatar è già scattata l’ora della messinscena social, con disvelamento annesso. Video su video, sui social vari (Tik Tok e Instagram su tutti), mettono alla berlina gli sciami di tifosi coloratissimi e festanti che hanno cominciato a popolare le strade in attesa che cominci il Mondiale. Con tanto di rilancio sul canale ufficiale di Qatar 2022, atto a raccontare una celebrazione di massa che è in realtà una montatura.

Il New York Times un paio di settimane fa aveva raccontato dei tifosi stranieri assoldati a cottimo per rallegrare l’atmosfera e – giacché si trovano – per spiare un po’ i detrattori sui social. Ma la seconda parte della propaganda d’immagine prevede i tifosi-figuranti. Su TikTok sono tantissimi i video che ritraggono presunti sostenitori delle diverse nazionali – argentini, inglesi, brasiliani, portoghesi o spagnoli – che in realtà sembrano poi sempre le stesse persone.

Si cambia divisa e il gioco di prestigio è fatto. Immagini che si ripetono con la stessa regia, sempre uguali, identiche inquadrature e comportamenti simili delle persone coinvolte. Non sarebbe la prima volta.

Le autorità del Qatar sono state accusate di assumere tifosi-attori, nel tentativo di far apparire pieni i loro stadi, già nel 2014 per le partite di beach volley. Questa volta le autorità si sono mosse per tempo. Lo stadio è l’ultimo dei problemi, per ora.

