Tv, radio, web e app: ecco come seguire i Mondiali di Qatar 2022

ROMA – Conto alla rovescia per il primo Mondiale invernale nella storia del calcio, in programma in Qatar dal 20 novembre al 18 dicembre. Un evento che fa parlare, anzi discutere, in cui le polemiche non mancano e non mancheranno. Ma che, inevitabilmente, catalizzerà davanti alla tv milioni e milioni di spettatori in tutto il mondo.

QUANDO INIZIANO I MONDIALI IN QATAR

Si parte domenica 20 novembre, il fischio d’inizio alle 17 di Qatar-Ecuador, primo incontro in calendario, sarà però preceduto dalla tradizionale cerimonia d’apertura, alle ore 15 italiane. Appuntamento, quest’ultimo, che pure ha già fatto discutere, come successo fin dall’inizio per l’evento qatariota. Due degli artisti invitati, Rod Stewart e Dua Lipa, infatti, hanno annunciato di aver rifiutato di salire sul palco dell’Al Bayt Stadium, ad Al Khor, rinunciando a un milione di dollari per il “mancato rispetto dei diritti umani“.

LA CERIMONIA D’APERTURA DI QATAR 2022

Altri artisti internazionali, invece, avrebbero confermato la loro presenza. Tra gli altri si parla di Robbie Williams, Shakira, i Black Eyed Peas e J Balvin. Mentre ‘Hayya Hayya (Better Together)’, ovvero la canzone ufficiale dei Mondiali, sarà cantata dagli autori, Trinidad Cardona, Davido e Aisha.

IL PROGRAMMA DEI MONDIALI

Per quanto riguarda gli altri appuntamenti più importanti del torneo, la fase a gironi si chiuderà venerdì 2 dicembre mentre 24 ore dopo partiranno gli ottavi. I quarti sono in programma il 9 e il 10 dicembre, le semifinali il 13 e 14 dicembre. Alle ore 16 italiane di domenica 18 dicembre si giocherà la finalissima.

DOVE SEGUIRE LE PARTITE DI QATAR 2022

Tutte le 64 partite previste in Qatar saranno trasmesse, in diretta e in esclusiva, sui canali tv Rai, con l’altissima definizione del 4K su Rai 1 non solo sul satellite – attraverso il canale 210 di Tivusat – ma in modalità ibrida HbbTV tramite Smart Tv connesse a internet. Nel dettaglio, 37 partite andranno in onda su Rai 1, 19 su Rai 2 e 8 su Rai Sport HD. Tutti i match che si giocheranno in prima serata nella fase a gruppi e tutti gli incontri a eliminazione diretta, dagli ottavi alla finale, saranno trasmessi su Rai 1. Rai 2 e Rai Sport HD ospiteranno, invece, parte degli incontri della prima fase con la scelta di trasmissione su Rai Sport HD per match che si giocheranno in contemporanea.

Ma non sarà solo un Mondiale che sarà trasmesso in tv. Rai Radio 1 e Radio 1 Sport, infatti, racconteranno nel dettaglio l’intera manifestazione con ‘Tutto il Mondiale minuto per minuto’: i 64 incontri saranno trasmessi in diretta grazie a una squadra di otto radiocronisti e al commento tecnico di Fulvio Collovati, Beppe Dossena, Massimo Orlando, Sebino Nela e Katia Serra.

