Mondiali, Drake punta un milione sulla vittoria dell’Argentina

ROMA – Una scommessa da far venire i brividi. È quella fatta da Drake, che con tanto di post su Instagram ha documentato la giocata di un milione di dollari in favore della vittoria dell’Argentina sulla Francia, durante la finale dei mondiali in Qatar. Per il cantante canadese, la squadra di Messi non solo vincerà ma lo farà entro i canonici 90 minuti.

Se la scommessa generosa dovesse andare a buon fine, l’artista vincerà quasi due milioni di dollari considerato che la quota dell’Argentina vincente è a 2,75.

