Angelo Mellone nominato presidente della Lucana Film Commission

POTENZA – Angelo Mellone è il nuovo presidente della Lucana Film Commission. Di Taranto, classe 1973, Mellone è giornalista, scrittore e vicedirettore del Daytime Rai ed è stato nominato oggi dal Consiglio regionale della fondazione. Dirigente del servizio pubblico dal 2010, precedentemente è stato editorialista e inviato di politica, cultura e costume per numerosi quotidiani nazionali. Oggi continua a essere ideatore, autore e conduttore di programmi radiofonici e televisivi. Scrive romanzi, sceneggiature e monologhi teatrali.

Laureato con lode in Scienze politiche alla Luiss Guido Carli di Roma, ha conseguito il dottorato in Sociologia della comunicazione all’università di Firenze. Insegna scrittura e teoria e tecnica del linguaggio radiotelevisivo in diversi corsi universitari ed è autore di diversi libri di saggistica.

NEL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE ANCHE GINA MARGHERITA ROMANIELLO E RICCARDO ROMANI

Con Mellone sono stati anche nominati i due nuovi membri del Consiglio d’amministrazione: Gina Margherita Romaniello e Riccardo Romani.

