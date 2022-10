Incontro tra la Lazio e Sport Salute, al centro le condizioni del prato dello stadio Olimpico

“Migliorare progressivamente, compatibilmente con il calendario, le condizioni del manto erboso” dello Stadio Olimpico di Roma “nel breve, medio e lungo periodo”. È lo scopo “condiviso” tra la Lazio e Sport e Salute, che questa mattina si sono incontrate per fare il punto sulle “criticità” segnalate per “le condizioni del terreno di gioco dello stadio Olimpico di Roma ed emerse nella giornata di ieri”. Al tavolo tecnico hanno partecipato, in rappresentanza della squadra, il Direttore Sportivo biancoceleste Igli Tare, il mister Maurizio Sarri e il calciatore Sergej Milinovic-Savic, mentre per Sport e Salute S.p.A. è intervenuto il Direttore Generale Diego Nepi Molineris, accompagnato dal responsabile dello Stadio Olimpico e del Parco del Foro Italico Andrea Santini e dal Responsabile agronomico Valeriano Bernardini. Durante l’incontro “sono state affrontate le diverse problematiche emerse dall’inizio della stagione relativamente allo stato del prato dell’Olimpico”, spiega la Lazio in una nota. Le due società, inoltre, hanno parlato di “un rapporto di sempre più ampia collaborazione”.

