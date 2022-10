Al via la settima edizione de ‘Il Collegio’, chi tra i ragazzi sarà il nuovo Ciupilan?

ROMA – Doppio appuntamento per la settima di debutto de ‘Il Collegio 7’, in onda domani 18 ottobre e mercoledì 19 in prima serata su Rai2. A seguire, l’appuntamento sarà ogni martedì per otto serate complessive.

I protagonisti e gli spettatori del programma realizzato con Banijay Italia, saranno catapultati nel 1958. Tra le novità di quest’anno l’arrivo di Nino Frassica, voce narrante del format pronto a raccontare le avventure dei 20 protagonisti. Ma non è tutto, perché per la prima volta i collegiali saranno divisi in due sezioni separate proprio come succedeva all’epoca: la scuola media con il latino e la scuola di avviamento professionale.

IL 1958

Rispetto ai docenti, accanto alle conferme si registrano delle new entry, come sempre poi non mancheranno le sorprese a scombussolare le giornate dei giovani studenti. Il 1958 è un anno di grande ottimismo e spinta verso la crescita, ma è anche un momento di forti migrazioni interne, di svuotamento delle aree rurali e di espansione delle città: due “Italie” si ritrovano così faccia a faccia. Sono anni in cui in Italia cresce anche la domanda di scolarizzazione e il boom della produzione industriale richiede figure specializzate: avvocati, operai e ragionieri diventano richiestissimi.

In questo contesto storico si svolgono le lezioni in vista dell’esame di terza media del 1958. Ad ospitare i giovani studenti è, per il terzo anno consecutivo, il Collegio Regina Margherita di Anagni, dove vigeranno le regole di sempre: preside, professori e sorveglianti rappresentano l’autorità.

LA PRIMA PUNTATA

L’arrivo al Collegio segna il passaggio repentino dal 2022 al 1958. Gli studenti prima di varcare la soglia del cancello salutano i propri genitori. Per affrontare la loro nuova vita devono sottoporsi alla visita medica e all’immancabile – e al tempo stesso temutissimo – taglio di capelli. Nella prima puntata nella sala ricreativa i Collegiali guardano una puntata di ‘Lascia o Raddoppia’, il quiz più famoso di sempre condotto da Mike Bongiorno.

LA SECONDA PUNTATA

Si entra nel vivo dello studio, tra le nuove materie la stenografia che entra a far parte delle esercitazioni pratiche dedicate agli studenti. Alla sera il Professor Maggi tiene una lezione per tutti i collegiali, sul celebre romanzo di Ernest Hemingway ‘Il vecchio e il mare’, di cui nel 1958 esce il film. Al via anche la competizione sportiva tra le classi per rivivere, attraverso le immagini dell’epoca, le emozioni che la rivalità tra i due campioni Coppi e Bartali ha regalato al ciclismo italiano tra gli anni Quaranta e Cinquanta.

GLI STUDENTI

ALESSANDRO BOSATELLI 14, Brembate (BG); DAVIDE CAGNES 17, Montebelluna (TV); MATTIA CAMORANI 5, Faenza (RA); DAVIDE DI FRANCO 16, Bisceglie (BA); APOLLINAIRE MANFREDI 14, Palagiano (TA); TOMMASO MIGLIETTA 14, Lizzanello (LE); ALESSANDRO ORLANDO 17, Torre Annunziata (NA); MATTIA PATANÈ 16, Riposto (CT); GABRIEL RENNIS 16 Roma; SAMUEL ROSICA 14, Bitonto (BA); DAMIANO SEVERONI 16, Tivoli (ROMA).

ALESSIA ABRUSCIA 14, Crosia (CS); ELISA ANGIUS 15, Cagliari; SOFIA BRIXEL 16, Chiavari (GE); MARTA MARIA ERRIQUEZ 16, Venaria R. (TO); ZELDA NOBILI 15, Trieste; PRISCILLA SAVOLDELLI 15, Gandino (BG); GIADA SCOGNAMILLO 17, Genova; LUNA TOTA, 15 Roma; GIULIA WNEKOWICZ 14, Figline Valdarno (FI).

