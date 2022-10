VIDEO | Buona la prima per Il Collegio 7 e già tutti ne parlano: i momenti più belli della serata

ROMA – È un’edizione che promette bene quella de ‘Il Collegio’, iniziata ieri, nella prima serata di Rai2. Dopo aver ‘corretto il tiro’ rispetto a quella precedente, la settima stagione piace al pubblico che ha ritrovato nei nuovi alunni della scuola quella ‘genuinità’ che si era un pò perduta. Un ritorno alle origini, reso particolarmente divertente dalla new entry di quest’anno: Nino Frassica.

L’attore e presentatore, subentrato a Giancarlo Magalli nel ruolo di voce narrante, ha potuto incontrare i ragazzi prima dell’inizio del reality, cosa mai accaduta nelle precedenti edizioni.

A giudicare dalla prima puntata, quella di quest’anno è un’edizione particolarmente incentrata sui sentimenti. Tra i momenti più toccanti, c’è sicuramente quello di Marta Maria Erriquez, giovane alunna della scuola che si sente un ragazzo e va in crisi al momento dell’assegnazione della divisa personalizzata e delle camerate (una per i maschi e una per le femmine). Il suo sfogo ha acceso i riflettori sull’importanza di sentirsi se stessi e per questo la produzione Rai ha deciso di trovare un compromesso.

Tra i momenti più toccanti andati in onda ieri sera c’è sicuramente quello di Sofia Brixel che ha ricordato la sorella, morta cinque anni fa.

Accanto alla commozione però, sono stati tanti i momenti divertenti della serata. Puntuale come ogni anno, è arrivato anche il temuto taglio di capelli: la pratica, per la prima volta, è stata affidata agli alunni stessi che, a vicenda, si sono dovuti improvvisare parrucchieri.

COSA VEDREMO NELLA PUNTATA DI QUESTA SERA

LA SECONDA PUNTATA

In occasione della settimana di debutto, ‘Il Collegio’ andrà in onda anche questa sera. Nella puntata di oggi si a studiare seriamente, tra le nuove materie la stenografia che entra a far parte delle esercitazioni pratiche dedicate agli studenti. Alla sera il Professor Maggi tiene una lezione per tutti i collegiali, sul celebre romanzo di Ernest Hemingway ‘Il vecchio e il mare’, di cui nel 1958 esce il film. Al via anche la competizione sportiva tra le classi per rivivere, attraverso le immagini dell’epoca, le emozioni che la rivalità tra i due campioni Coppi e Bartali ha regalato al ciclismo italiano tra gli anni Quaranta e Cinquanta.

